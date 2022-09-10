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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Gönül karakteriyle adından söz ettiren Evrim Doğan, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 10.09.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 17:08
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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Evrim Doğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son yıllarda ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Doğan, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...

Doğan'ın sessiz sedasız evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...

İşte başta Evrim Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...

GÜLPERİ ÖZDEMİR'İN SEVGİLİSİ MEHMET AYKAÇ

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan eşi bakın kim çıktı! Sessiz sedasız evlenmişti...