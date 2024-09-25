25 Eylül 2024, Çarşamba
İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan'dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!
İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çifti, aşklarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında ele ele görüntülenen ikili, aşkın ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sancaktutan, kendisinden beş yaş büyük olan sevgilisi Kubilay Aka ile ayna karşısında poz verdi. İşte o kare...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:08