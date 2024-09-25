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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan'dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan'dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çifti, aşklarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında ele ele görüntülenen ikili, aşkın ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sancaktutan, kendisinden beş yaş büyük olan sevgilisi Kubilay Aka ile ayna karşısında poz verdi. İşte o kare...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:08
Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan’dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Hafsanur Sancaktutan, yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Sancaktutan, genç yaşına rağmen başarılı bir kariyere imza atıyor.

Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan’dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Geçtiğimiz yaz muhabirlerin aşk sorularına "Ortalıkta adam yok" şeklinde cevap veren Sancaktutan, aradığı aşkı sonunda buldu.

Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan’dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Güzel oyuncu, 'İnci Taneleri'nde 'Cihan' karakterine hayat veren Kubilay Aka ile ağustos ayında ilk kez objektiflere el ele yakalanmıştı.

Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan’dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Ünlü çiftten beklenen fotoğraf geldi.

Kubilay Aka ile Haftasanur Sancaktutan’dan aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Hafsanur Sancaktutan kendisinden beş yaş büyük sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kalp ekleyerek paylaştı.