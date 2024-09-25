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Haberler Galeri Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge'nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge'nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

ATV'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da gündeme Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümü akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Geçen sene eşi Betül Yorulmaz, Veysel Yorulmaz'ın onu aldattığını iddia ederek programa başvurmuştu. Programın sonunda ise Betül ve Veysel boşanmıştı. Bu kez Veysel Yorulmaz'ın şüpheli bir şekilde öldüğü ortaya çıktı. Birçok soru işareti bırakan şüpheli ölümün ardından Esra Erol ekipleri Veysel ve Özge'nin beraber yaşadığı o gizemli evi görüntüledi. Canlı yayında Veysel'in kıyafetleri o çöpten çıktı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 25.09.2024 00:54 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:58
Veysel Yorulmaz’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge’nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

Esra Erol programında her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyeciler ekran başına kilitlendi. Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümü programa damga vurdu.

Veysel Yorulmaz’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge’nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

Esra Erol'un programına katılan Betül, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Şoke eden olay sonrası Veysel ile Betül boşanmıştı.

Veysel Yorulmaz’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge’nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

Betül ve Veysel Yorulmaz'ın boşanmasından 1 yıl sonra Betül Hanım tekrar programa başvurdu ancak bu kez Veysel'in şüpheli ölümü konu oldu. Betül , eski eşinin 'şüpheli bir şekilde' öldüğünü iddia etti.

Veysel Yorulmaz’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge’nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

VEYSEL'iN KIYAFETLERİ O ÇÖPTE ORTAYA ÇIKTI!

Veysel'in şüpheli ölümü ardından birçok işaretini bırakırken Esra Erol programında ekipler Veysel ve Özge'nin en son yaşadığı evi canlı yayında görüntülendi.

Özge'nin Veysel'e şiddet uyguladığı iddia edildiği yerden gelişmeleri aktaran muhabir Caner o evi görüntülerken Veysel'in kıyafetleri çöpten çıktı.

Veysel Yorulmaz’ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Giysileri Özge’nin çöpünden çıktı | O anlar Esra Erol canlı yayınında görüntülendi

Gelişmeleri aktaran Caner şu şekilde konuştu:

"Özgenin oturdukları eski bir ev burası neden önemli Es Hanım Çünkü Veysel ve Özge buraya geldiklerinde Özge'nin Veysel'e şiddet uyguladığın dair iddialar var o iddiaları birazdan sizlere aktaracağım."