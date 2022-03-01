01 Mart 2022, Salı
Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses Bodrum'daki evlerin satışı nedeniyle tartışmış, baba oğulun arası açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda beyin ameliyatı geçiren oğlunun yanına gitmeyen Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim" demişti. Açıklamaları sonrası aile bir kez daha gerilirken İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 11:32
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