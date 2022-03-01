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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses Bodrum'daki evlerin satışı nedeniyle tartışmış, baba oğulun arası açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda beyin ameliyatı geçiren oğlunun yanına gitmeyen Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim" demişti. Açıklamaları sonrası aile bir kez daha gerilirken İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 11:32
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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

'Hastayım kimsem yok' diye aile fertlerine sitem eden İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı.

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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü: 'Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır…"

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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

"Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı."

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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

"İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin."

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Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

Tek tek çocuklarından bahseden Tatlıses büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını dahi anmadı. Baba-oğulun arası Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden 1 yıldır açık.