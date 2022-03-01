Kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlunu yok saydı! Ahmet Tatlıses’in adını anmadı

Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü: 'Bu benim Gülşen'im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır…"