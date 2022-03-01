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Haberler Galeri Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Feyza Aktan'la olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisine onay vermeyen annesi Kadriye Deniz ise oğluna söz geçiremeyince birlikte yaşadıkları evi terk etmişti. Annesine inat ilişkisine devam eden Deniz, genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek ailesine adeta cevap verdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 10:50
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Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'ndaki bir restorandaydı.

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Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.

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Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı iddia edilen ailesine adeta cevap veren sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

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Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

DUYMAZLIKTAN GELDİ!

İkili sorulardan kaçmak için birkaç adım ötedeki araçlarına kendilerini attı. Şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapattı.

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Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

"RIZAM YOKTUR!"

Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.