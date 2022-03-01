Özcan Deniz rest çekti! Annesine inat sevgilisi Samar Dadgar ile kamera karşısına geçti

Feyza Aktan'la olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisine onay vermeyen annesi Kadriye Deniz ise oğluna söz geçiremeyince birlikte yaşadıkları evi terk etmişti. Annesine inat ilişkisine devam eden Deniz, genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek ailesine adeta cevap verdi.