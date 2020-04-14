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Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul alkışlarla taburcu oldu
Uzun süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde eşi Seda Akkul ile bir video paylaşarak iyileştiği haberini vermişti. Akkul ve eşi, 1 ay süren tedavilerinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi. Akkul çifti sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:26
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