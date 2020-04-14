Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

"Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.

Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

