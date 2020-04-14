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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı
Oyuncu Fulya Zenginer Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2018 yılında annesi Gönül Zenginer'i kaybeden Zenginer, bir takipçisinin sorduğu soru karşısında duygusal anlar yaşadı. "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu sorulan Zenginer, "O gün dünya başıma yıkıldı diyerek yaşadığı acıyı anlattı.
Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:45
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