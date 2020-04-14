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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

Oyuncu Fulya Zenginer Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2018 yılında annesi Gönül Zenginer'i kaybeden Zenginer, bir takipçisinin sorduğu soru karşısında duygusal anlar yaşadı. "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu sorulan Zenginer, "O gün dünya başıma yıkıldı diyerek yaşadığı acıyı anlattı.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:45
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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

Oyuncu Fulya Zenginer'e, Instagram'da yaptığı yayında bir takipçisi "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" diye sordu. 2 yıl önce annesi Gönül Zenginer'i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı.

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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Fulya Zenginer, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

Posta'nın haberine göre; bir takipçisi Zenginer'e, "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" diye sordu. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlandı.

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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

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Fulya Zenginer canlı yayında ilk kez anlattı: O gün dünya başıma yıkıldı

"Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.
Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."