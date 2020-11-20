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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’dan bebek müjdesi Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’dan bebek müjdesi
Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın, geçtiğimiz mayıs ayında avukat Can Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balçın, bebek beklediği haberini sevdiklerine verdi. Mutlu haberi eşi ile uzun zaman önce çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak veren Didem Balçın, hamilelik haberi ile sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:49
Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Kuruluş Osman dizisine de Selcan Hatun karakteriyle dahil olan Didem Balçın, mayıs ayında avukat Can Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Aylar önce verdiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaşan Balçın hamile olduğu müjdesini verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mayıs ayında bir yıldır beraber olduğu sevgilisi avukat Can Aydın ile evlenen oyuncu Didem Balçın, bebek bekliyor.
Balçın, güzel haberi Instagram sayfasından tüm dostları, sevenleri ve hayranları ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Didem Balçın, hamileliğini işte böyle duyurdu...
Aylar önce farkında bile olmadan elinde tuttuğu 'Mom' (anne) yazılı bir maske tutan oyuncu, o günün çok özel bir gün olduğunu ve farkında bile olmadan çekildiği bu fotoğrafın şimdi yerini bulduğunu ifade ediyor. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek" yorumunu yapan oyuncu, bebeğine sesleniyor sözlerinde.
Didem Balçın, takipçilerinden de "Dualarınızı esirgemeyin" isteğinde bulunuyor. İşte Didem Balçın'ın hamilelik açıklaması...