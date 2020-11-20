Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın’dan bebek müjdesi

Aylar önce farkında bile olmadan elinde tuttuğu 'Mom' (anne) yazılı bir maske tutan oyuncu, o günün çok özel bir gün olduğunu ve farkında bile olmadan çekildiği bu fotoğrafın şimdi yerini bulduğunu ifade ediyor. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek" yorumunu yapan oyuncu, bebeğine sesleniyor sözlerinde.