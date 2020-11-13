Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar, geçtiğimiz günlerde normal odaya çıkartılmıştı. Bu süreç içerisinde anne ve babasını korona nedeniyle kaybeden Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi. Hastanedeki tedavisi biten Gürpınar, taburcu oldu.