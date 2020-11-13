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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar, geçtiğimiz günlerde normal odaya çıkartılmıştı. Bu süreç içerisinde anne ve babasını korona nedeniyle kaybeden Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi. Hastanedeki tedavisi biten Gürpınar, taburcu oldu.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 17:33
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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

Sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir normal odada tedavi görmeye devam eden Gürpınar bugün taburcu oldu.

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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. "Şükürler olsun, an itibariyle taburcu oldum" diyen sunucu, şu ifadeleri kullandı:

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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

İşte Gürpınar'ın o paylaşımı:

'Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dörtbir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma...

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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

4 GÜN ÖNCE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Normal odada tedavisi devam eden Gürpınar'dan, sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!

Bu süreçte annesi Neriman Dönmez, babası Murataza dönmez ve eniştesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Gürpınar, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.