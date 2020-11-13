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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber! Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'dan sevindiren haber!
Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar, geçtiğimiz günlerde normal odaya çıkartılmıştı. Bu süreç içerisinde anne ve babasını korona nedeniyle kaybeden Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindirdi. Hastanedeki tedavisi biten Gürpınar, taburcu oldu.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 17:33
Sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir süredir normal odada tedavi görmeye devam eden Gürpınar bugün taburcu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. "Şükürler olsun, an itibariyle taburcu oldum" diyen sunucu, şu ifadeleri kullandı:
İşte Gürpınar'ın o paylaşımı:
'Taburcu' kelimesi, savaşta yaralanıp, tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dörtbir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma...
4 GÜN ÖNCE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Normal odada tedavisi devam eden Gürpınar'dan, sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Bu süreçte annesi Neriman Dönmez, babası Murataza dönmez ve eniştesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Gürpınar, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.