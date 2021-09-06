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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hastalık sürecini evinde geçiren aşılı olmanın yararını gördüğünü söyleyen oyuncu, güzel haberi verdi. Kuruçeşme'de gazetecilerin görüntülediği ünlü oyuncu, hastalığı atlattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:14
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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteriyle beğeni kazanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sevenleriyle paylaşmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi

GÜZEL HABERİ VERDİ

Ünlü oyuncu Mola'dan bugün güzel haber geldi. Kuruçeşme'de gazetecilerin görüntülediği Ezgi Mola, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Ezgi Mola, gazetecilerle yaptığı ayaküstü sohbette koronavirüsü atlattığını söyledi.

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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi

"İKİ KEZ TEST YAPTIRDIM"

Mola, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseyi riske atmaya gerek yok. Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle aşının önemine vurgu yaptı.

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Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi