06 Eylül 2021, Pazartesi
Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola’dan güzel haber geldi
Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Hastalık sürecini evinde geçiren aşılı olmanın yararını gördüğünü söyleyen oyuncu, güzel haberi verdi. Kuruçeşme'de gazetecilerin görüntülediği ünlü oyuncu, hastalığı atlattığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 09:14
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