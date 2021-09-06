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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik'i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterine canlandıran Çisil Oral öyle bir değişti ki görenler gözlerine inanamıyor. "Afet Hoca geliyor! Afet Hoca geliyor!" sözleriyle dizide hafızalara kazınan Oral'ın son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 06:37
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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri görenleri şaşırtıyor. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, son haliyle şaşırttı.

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Oral, bir yandan da program sunuculuğuna devam etti.

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Serkay Tütüncü