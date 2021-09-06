Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik'i Çisil Oral öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterine canlandıran Çisil Oral öyle bir değişti ki görenler gözlerine inanamıyor. "Afet Hoca geliyor! Afet Hoca geliyor!" sözleriyle dizide hafızalara kazınan Oral'ın son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 06:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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