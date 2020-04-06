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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...
Koronavirüs şüphesiyle günlerdir karantinada olan Esra Balamir, geçtiğimiz gün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür karantinada olan Balamir, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Balamir, sağlık ekipleri tarafından her gün aranarak kontrol edildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:11
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