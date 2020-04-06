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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

Koronavirüs şüphesiyle günlerdir karantinada olan Esra Balamir, geçtiğimiz gün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür karantinada olan Balamir, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Balamir, sağlık ekipleri tarafından her gün aranarak kontrol edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:11
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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

Esra Balamir geçtiğimiz günlerde Coviv-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak merak edilenleri anlattı.

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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

İşte Esra Balamir'in açıklamalarının satır başları...

Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler.

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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı.

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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.

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Koronavirüse yakalanan Esra Balamir: Önce grip zannettim ama...

Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum.