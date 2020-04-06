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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Koronavirüs salgının Türkiye'ye gelmesinin ardından Okan Kurt ve kızı Hira ile evine kapanan Demet Akalın, 'kendinizi izole edin' kuralını çiğnedi. Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak Akalın, evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:42
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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt'la kendisini eve kapattı.

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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Günlerdir evde olan Akalın, Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak takipçilerini uyardı. Ancak Akalın, bu kuralları kendisi çiğnedi.

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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Demet Akalın, bir ocakbaşı sahibini ve birkaç çalışanını evine çağırarak kebap partisi verdi.

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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın'a tepki yağdı.

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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi

Akalın yaptığı açıklamada "Çok yanlış anlaşıldım, ben o kebapları yardım amaçlı yaptırıyordum, ihtiyaç sahipleri için 20 bin kebap kolisi yaptırdım" dedi.