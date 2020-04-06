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Demet Akalın’dan tepki çeken paylaşım! Kebap partisi verdi
Koronavirüs salgının Türkiye'ye gelmesinin ardından Okan Kurt ve kızı Hira ile evine kapanan Demet Akalın, 'kendinizi izole edin' kuralını çiğnedi. Instagram hesabından sürekli 'evde kalın, kendinizi izole edin' çağrısı yaparak Akalın, evine kebapçı çağırıp mangal yaktırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:42
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