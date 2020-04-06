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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Müge Anlı canlı yayını neden yok? Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün (6 Nisan Pazartesi) ara verildi. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge anlı, bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi. Program takipçileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki Müge Anlı canlı yayını bugün neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:48
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