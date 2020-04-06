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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Müge Anlı canlı yayını neden yok? Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün (6 Nisan Pazartesi) ara verildi. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge anlı, bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi. Program takipçileri yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki Müge Anlı canlı yayını bugün neden yok? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:48
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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Haftaiçi her gün ATV ekranında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayının neden olmadığı en çok araştırılan konu oldu.

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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle pek çok dizi ve program ekran macerasına ara vermesi sonrası Müge Anlı, 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen canlı yayında hafta başında ekibi ile birlikte ekranlarda olamayabileceklerinin sinyalini vermişti.

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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

MÜGE ANLI NEDEN YOK BUGÜN?

Müge Anlı koronavirüs nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı. 6 Nisan Atv ekranlarında bugün, Müge Anlı özel bölüm olarak yayınlanıyor.

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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Corona virüs salgını nedeni ile tedbir amaçlı bir süre ekrana veda eden Müge Anlı'nın ne zaman geri döneceği için henüz bir açıklama yapılmadı.

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Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?