Müge Anlı canlı yayın neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Haftaiçi her gün ATV ekranında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın bugün özel bölüm olarak ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta seyircisiz olarak ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayının neden olmadığı en çok araştırılan konu oldu.

