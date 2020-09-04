ANA SAYFA
Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tüm ailesiyle birlikte salgına yakalandıklarını belirten Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı. Tüm tedbirlere uymasına rağmen ailece salgına yakalandıklarını belirten Johnson, herkese kendisini ve ailesini korum çağrısında bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yıldız oyuncudan örnek vererek hayati uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:37
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7