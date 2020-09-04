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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tüm ailesiyle birlikte salgına yakalandıklarını belirten Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı. Tüm tedbirlere uymasına rağmen ailece salgına yakalandıklarını belirten Johnson, herkese kendisini ve ailesini korum çağrısında bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yıldız oyuncudan örnek vererek hayati uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:37
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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

Dünyanın en çok kazanan aktörü olan Hollywood yıldızı Dwayne Johnson açıklamasıyla hayranlarını üzdü. 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson üç hafta önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

ABD'li yıldız Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirterek yaşadığı zor günlerden bahsetti. Dwayne Johnson ayrıca herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

'PEK ÇOK ŞEY ATLATTIM AMA KORONA HEPSİNDEN FARKLI'

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden 48 yaşındaki aktör, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söyledi.

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Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

Dwayne Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.