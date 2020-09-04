Koronavirüse yakalanan Dwayne Johnson'ın ihmali pahalıya patladı! Ateş Kara uyarıda bulundu

'PEK ÇOK ŞEY ATLATTIM AMA KORONA HEPSİNDEN FARKLI'

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullandı.

