Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Anne olduğunu duyurmak için şu ifadeleri kullandı; "Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu. Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım. Beyaz tenli, uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ilerde renkli gözlü olacak gibi sanki… Bir de köfte gibi dudakları. Ha bir de, abisinin izinden gidip gelmemekte ısrar edince, kendisini Ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp 41 hafta sonunda Eylül ayını tercih etti. O zaman senin adın "Eylül Alice Özkan" olsun kuzum, baban abin ve ben seni çok seviyoruz."