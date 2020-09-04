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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu! Sosyal medyadan duyurdu
İnternet fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, dün ikinci kez anne oldu. İkinci bebeğini dünyaya getiren Öztürk, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öztürk, ilk çocuğu Alex'i Amerika'da doğurmuş ve yaşadığı süreçleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:20
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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu
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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu
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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu
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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu
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Fenomen Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu