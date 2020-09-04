Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te objektife takıldı. Kız arkadaşıyla buluşan Tilki, Boğaz'a karşı yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli olduğu görülen genç şarkıcı, Uluslarası müzik devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyledi. Aleyna Tilki'nin yeni projesi için çok heyecanlı olduğu görüldü.