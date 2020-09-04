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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te objektife takıldı. Kız arkadaşıyla buluşan Tilki, Boğaz'a karşı yemek yiyerek sohbet etti. Keyifli olduğu görülen genç şarkıcı, Uluslarası müzik devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyledi. Aleyna Tilki'nin yeni projesi için çok heyecanlı olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:09
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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla buluşan Aleyna Tilki, Boğaz'a karşı yemek yiyerek sohbet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Keyifli olduğu görülen Aleyna Tilki, Uluslarası müzik devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyledi. Aleyna Tilki'nin yeni projesi için çok heyecanlı olduğu görüldü.

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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Kız arkadaşıyla buluşan Aleyna Tilki, Boğaz'a karşı yemek yiyerek sohbet etti.

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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Keyifli olduğu görülen Tilki, Uluslarası müzik devi Warner Music'le anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyledi.

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Aleyna Tilki’den sevenlerine büyük sürpriz!

Milliyet'in haberine göre; Aleyna Tilki, "İngilizce bir albüm yapıyorum" dedi. Tilki, Covid-19 salgınına karşı maske takarak önlem aldığı görüldü.