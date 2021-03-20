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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal'ın koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptıran Ali Sunal'ın da test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal, hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 20.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 10:52
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Durumu kötüleşen Sunal, hastaneye kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.
Ayrıca Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal'ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR
2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.
Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.