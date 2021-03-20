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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal'ın koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptıran Ali Sunal'ın da test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal, hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 10:52
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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Durumu kötüleşen Sunal, hastaneye kaldırıldı.

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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

Ayrıca Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de koronaya yakalandığı belirlenmişti.

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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam'da yer alan habere göre; Ali Sunal'ın durumu ağırlaştı. Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı!

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.
Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.