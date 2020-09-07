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07 Eylül 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs tedavisi gören Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu hakkında doktorundan yeni açıklama! Koronavirüs tedavisi gören Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu hakkında doktorundan yeni açıklama!
Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve tedavi altına alınmıştı. Sosyal medyada çıkan' Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' iddiasının ardından Hatipoğlu'nun doktorundan yeni açıklama geldi. Doktor Ersin Günay, Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 16:24
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan sağlık durumuna dair yeni açıklama geldi.
Türkiye'nin en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Hatipoğlu'nun açıklamasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığı iddiası gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevenleri Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu merak ederken sağlık durumuna ilişkin Doktor Ersin Günay'dan yeni açıklama geldi.
NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla Instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI
Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi.
NİHAT HAİPOĞLU'NUN OĞLUNDAN GELEN BİLGİ
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi: