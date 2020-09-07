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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Dizide Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Atagül, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün özel hayatını mercek altına alan hayranları güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi...

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:09
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül özel hayatıyla merak konusu oldu. Neslihan Atagül hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun abisiyle benzerliğini görünce inanamadı. İşte Neslihan Atagül'ün abisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

EDİS

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

EDİS VE KARDEŞİ

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

KAAN URGANCIOĞLU

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün abisiyle benzerliği yok artık dedirtti!

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ