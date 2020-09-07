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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell'a eski sevgilisi tarafından dava açıldı. Bir dönem Rus oligark Vladislav Doronin ile aşk yaşayan Campbell'a değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 14:35Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 14:37