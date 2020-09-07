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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell'a eski sevgilisi tarafından dava açıldı. Bir dönem Rus oligark Vladislav Doronin ile aşk yaşayan Campbell'a değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 14:37
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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisinden kötü haber geldi. Naomi Campbell'a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!

Magazin dünyasında manşetlere taşınan olaya ilişkin Rus milyarder Doron'in, ünlü model Campell için kendisine değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle alacak davası açtığı ifade edildi.

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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!

Campbell ve Doron 2008-2013 yılları arasında ABD'de lüsk bir villada yaşamıştı.

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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!
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Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!