Naomi Campbell’a eski sevgilisinden 3 milyon dolarlık dava! Alacakları için kapıya dayandı!

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell'a eski sevgilisi tarafından dava açıldı. Bir dönem Rus oligark Vladislav Doronin ile aşk yaşayan Campbell'a değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.