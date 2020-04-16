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Koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter hastalığa nasıl yakalandığını anlattı
Uzun süredir usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Dörter, tedavi altına alınmış ve bir hafta hastanede kalmıştı. Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından evinden dışarı çıkmayan ve hiç kimseyle temasta bulunmadığını söyleyen Dörter, hastalığa nasıl yakalandığını anlattı.
Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 10:13
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