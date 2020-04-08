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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden ve koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu negatif çıkmıştı. Zatürre olduğu öğrenilen ve bir haftadır tedavi altında olan Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:54
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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Bir haftadır hastanede gözetim altında tutulan Kıvanç Tatlıtuğ'un testleri negatif çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ tedavi gördüğü hastaneden gece yarısı kaçar gibi taburcu oldu.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından rahat bir nefes alan Tatlıtuğ, önceki gece yarısı 02.00'de hastaneden taburcu edildi. Ünlü oyuncunun, gazetecilere yakalanmamak için geç saati tercih ettiği öğrenildi.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Kıvanç Tatlıtuğ hakkında daha önce koronavirüse karşı önlem olarak evde vakit geçirdiği söylenmişti.

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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un corona virüsünden korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde kendilerini karantinaya aldıkları konuşulmuştu.