Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme!

Geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden ve koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu negatif çıkmıştı. Zatürre olduğu öğrenilen ve bir haftadır tedavi altında olan Tatlıtuğ hakkında yeni gelişme yaşandı.