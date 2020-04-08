08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 63'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan Züleyha'nın çilesi bir türlü bitmek bilmezken gerçekler artık bir mektubun ucundadır. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir Yamanlar konağına gelecektir. Çukurova'nın yeni bölümünde en kritik an ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:19
  • 1
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha'nın bitmeyen çilesi ölüm tehlikesi altında! Tüm gerçekler ise bir mektubun ucunda!

  • 2
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

  • 3
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

  • 4
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

  • 5
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?