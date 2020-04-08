Bir Zamanlar Çukurova’da her şey mektubun ucunda! Yılmaz gerçekleri öğrenecek mi?

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 63'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan Züleyha'nın çilesi bir türlü bitmek bilmezken gerçekler artık bir mektubun ucundadır. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir Yamanlar konağına gelecektir. Çukurova'nın yeni bölümünde en kritik an ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?