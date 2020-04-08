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Fikret Kuşkan’dan eski eşi Bahar Kerimoğlu’na dava! 2 ay ceza
Fikret Kuşkan ve Bahar Kerimoğlu 4 yıllık evliliklerini 2009 yılında bitirmişti. Fikret Kuşkan'ın Arsevi Özkara ile evlenmesinin ardından ikilinin arasındaki sorunlar yeniden alevlendi. Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Oyuncu, Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verdi.
Giriş Tarihi: 08.04.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 11:17
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