Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında yüzlerce kişiyle birlikte düzenlediği partiye katılan Karaloğlu, çıkan haberlerle ilgili erişim engeli talep etti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini ve zarara uğradığını belirtti.