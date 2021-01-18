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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep! Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında yüzlerce kişiyle birlikte düzenlediği partiye katılan Karaloğlu, çıkan haberlerle ilgili erişim engeli talep etti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini ve zarara uğradığını belirtti.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:18
Koronavirüs salgınına rağmen iş adamı Caner Karaloğlu Yeniköy'deki villasında parti düzenlemiş ve yüzlerce kişi katılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR RÜZGAR ÇETİN DE ORADAYDI
Tüm koronavirüs kurallarının ihlal edildiği parti, komşuların ihbarı sonrası durdurulmuştu. Olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.
ZARARA UĞRADIM
Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.
Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti.
Sabah'ın haberine göre mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.