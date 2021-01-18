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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında yüzlerce kişiyle birlikte düzenlediği partiye katılan Karaloğlu, çıkan haberlerle ilgili erişim engeli talep etti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini ve zarara uğradığını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:18
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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

Koronavirüs salgınına rağmen iş adamı Caner Karaloğlu Yeniköy'deki villasında parti düzenlemiş ve yüzlerce kişi katılmıştı.

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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

RÜZGAR ÇETİN DE ORADAYDI

Tüm koronavirüs kurallarının ihlal edildiği parti, komşuların ihbarı sonrası durdurulmuştu. Olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

ZARARA UĞRADIM

Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.

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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti.

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Koronavirüs partisine katılan Rüzgar Çetin'den skandal talep!

Sabah'ın haberine göre mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.