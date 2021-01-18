Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya milyonluk jest!

Futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela için kesenin ağzını açtı. Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya, iki yaşındaki kızları ile rahat seyahat edebilmesi için yeni bir otomobil satın aldı. Bir milyon TL'lik araç satın alan Erkin, özel şoför de tahsis etti.