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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya milyonluk jest!
Futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela için kesenin ağzını açtı. Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya, iki yaşındaki kızları ile rahat seyahat edebilmesi için yeni bir otomobil satın aldı. Bir milyon TL'lik araç satın alan Erkin, özel şoför de tahsis etti.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:35
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve iki yaşındaki kızı Mihran Ela'nın rahatı için kesenin ağzını açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 MİLYON TL'LİK JEST
Hürriyet'in haberine göre; Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için bir milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
Ünlü futbolcu, otomobil jestiyle; kızlarının doğumundan sonra setlere ara veren eşi Şükran Ovalı'nın ayaklarını yerden kesmiş.
2017'DE EVLENDİLER
2017'de Roma'da evlenen, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama Erkin'in anlattığına göre bu evlilik hiç de öyle kolay olmamış.
"BENİ ÇOK REDDETTİ"
"Beni çok reddetti" diyen ünlü futbolcu, güzel oyuncuyu ikna edebilmek için meğer çok uğraşmış. Erkin, "Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" demişti.