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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! "İşte şimdi öksüz kaldık..."
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler yaşadığı acı kayıpla sarsılır. Çakırbeyli ailesinin çınarı son yolculuğuna uğurlanırken, içlerindeki hainin peşinde olan Hızır Reis namlunun ucundadır. Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır. İşte EDHO'nun merakla beklenen 179. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:01Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:01