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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! "İşte şimdi öksüz kaldık..."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler yaşadığı acı kayıpla sarsılır. Çakırbeyli ailesinin çınarı son yolculuğuna uğurlanırken, içlerindeki hainin peşinde olan Hızır Reis namlunun ucundadır. Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır. İşte EDHO'nun merakla beklenen 179. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:01
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! İşte şimdi öksüz kaldık...

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! İşte şimdi öksüz kaldık...

Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! İşte şimdi öksüz kaldık...

Bu ani ölüm, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çokta Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin ölümünü hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! İşte şimdi öksüz kaldık...

İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi öldürmek için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Çakırbeylileri sarsan ölüm! İşte şimdi öksüz kaldık...

Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.