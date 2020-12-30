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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ayrımcılık iddialarına isyan etti! Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ayrımcılık iddialarına isyan etti!
Çin'den gelen coronavac aşısı için gönüllü olan Çağla Şıkel, önceki gün koronavirüs aşısı oldu. Aşı yaptırdığı sırada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, 'ayrımcılık yapıldı' tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için açıklama yapan ünlü model, "Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim." dedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:59
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Çin'den gelen coronavac aşısı için gönüllü oldu. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil " notunu düştü.
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Şıkel'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken 'ayrımcılık yapıldı' tartışmaları da beraberinde geldi. Aşı için gönüllü olan ünlü sunucuya 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' mesajları atıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şunları söyledi:
"Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim."
"Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor."
"Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar."