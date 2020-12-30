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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Akalın 6 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasıyla gezdirdi Demet Akalın 6 yaşındaki kızı Hira'yı bebek arabasıyla gezdirdi
Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl alışverişi yapan Akalın'ın kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Anne-kızın fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:32
Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akalın'ın önümüzdeki şubat ayında 7 yaşına girecek kızı Hira'yı bebek arabasında taşıması dikkat çekti. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen Akalın alışverişini tamamladı.
Anne-kızın büyük ilgi gören fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
Kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren fotoğraflara 'yedi yaş için bebek arabası fazla olmamış mı Demet Hanım' yorumları yapıldı.
Kızına yaptığı gösterişli doğum günü partileri ve aldığı pahalı hediyelerle gündem olan Akalın'ın, Hira için aldığı bu bebek arabasına binlerce lira ödediği öğrenildi.