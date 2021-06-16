Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Serengil paylaşımında, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.

