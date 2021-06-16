16 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var
Mehmet Ali Erbil'in çıkışı sonrası Seda Seyan, Erbil'in evinde çalışan yardımcısına tecavüz ettiği iddiasını ortaya atmıştı. Sayan'ın magazin dünyasını sallayan iddiaları sonrası Erbil, kendisine iftira atıldığını söyledi. İkilinin arasındaki savaşa, Seren Serengil de dahil oldu. Sayan'la ilgili skandal açıklamalar yapan Serengil, "Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var" dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:04
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13