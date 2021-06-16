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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Mehmet Ali Erbil'in çıkışı sonrası Seda Seyan, Erbil'in evinde çalışan yardımcısına tecavüz ettiği iddiasını ortaya atmıştı. Sayan'ın magazin dünyasını sallayan iddiaları sonrası Erbil, kendisine iftira atıldığını söyledi. İkilinin arasındaki savaşa, Seren Serengil de dahil oldu. Sayan'la ilgili skandal açıklamalar yapan Serengil, "Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:04
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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Seren Serengil, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, kavgasına dahil oldu. Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamış, komedyen ise, "İftira" diyerek yalanlamıştı.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

"SENİ ÜZENİ ÜZERİM"

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Seren Serengil, Seda Sayan'la ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Serengil paylaşımında, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

YAZDIKLARINI SİLDİ

Bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Seren Serengil, kendisine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.

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Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan savaşına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

NELER OLDU?

Mehmet Ali Erbil'in şahsıyla ilgili açıklamalarına Seda Sayan'dan son derece sert bir yanıt vermiş ve Erbil'i tecavüzle suçlamıştı. Sayan, ''Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı ve son derece ciddi bir iddiayı ortaya attı.