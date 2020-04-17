17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaş sınırına takılan Sinan Çetin ise yasağı hiçe saydı. Eşi Rebekka Haas ile dışarda gazetecilere yakalanan Çetin, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in eşine 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar' diye seslenmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:44
  • 1
  • 4
Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.

  • 2
  • 4
Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı çiğnedi.

  • 3
  • 4
Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

"REBEKKA YAT, ÇEKİYORLAR"

Posta'da yer alan habere göre; ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in "Rebekka çabuk yat, çekiyorlar" dediği duyuldu.

  • 4
  • 4
Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!

Torpidoya doğru eğilen Rebekka Haas ne yapacağını şaşırdı. Sinan Çetin'in ise kahkaha ile güldüğü görüldü. Ünlü yönetmen, geçen hafta da Bebek'te görüntülenmiş, "Neden dışarıdasınız?" diye soran habercilere "Kulağımda kulaklık var, müzik sesi yüksek. Sizi duyamıyorum" demişti.