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Koromavirüs yasağını hiçe sayan Sinan Çetin: Çabuk yere yat, çekiyorlar!
Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaş sınırına takılan Sinan Çetin ise yasağı hiçe saydı. Eşi Rebekka Haas ile dışarda gazetecilere yakalanan Çetin, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in eşine 'Rebekka çabuk yat, çekiyorlar' diye seslenmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:42Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:44