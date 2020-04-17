Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu tablosu nasıl? Gelinim Mutfakta 505. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geliyor. Yarışma programının bu bölümüne gelin ve kaynanaların 80'ler konsepti damga vuruyor. Gelinlerin yarıştığı kaynanaların puanladığı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu nasıl?

Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 13:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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