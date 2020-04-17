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Haberler Galeri Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu tablosu nasıl? Gelinim Mutfakta 505. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geliyor. Yarışma programının bu bölümüne gelin ve kaynanaların 80'ler konsepti damga vuruyor. Gelinlerin yarıştığı kaynanaların puanladığı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu nasıl?

Giriş Tarihi: 17.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 13:11
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Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

17 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'nın 505'inci bölümünde 80'ler rüzgarı esiyor. Gelin ve kaynanalar 80'ler modasına uygun olarak giyindiler. Haftanın birincisi olan gelin 5 altın bileziği takarak önümüzdeki haftaya sevinçli gidiyor. Elenen isim ise altın hayallerine veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu? 17 Nisan Gelinim Mutfakta puan tablosu nasıl? İşte cevaplar...

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Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasının bu haftaki birincisi henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mufakta'da bu hafta elenen isim belli olmadı. Açıklandığında haberimizde duyurulacak.

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Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın 505. bölümünde, stüdyoda 80'ler rüzgarı esiyor ve yarışmacılar izleyenlere keyifli anlar izlettiriyor.

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Gelinim Mufakta 17 Nisan puan durumu tablosu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelin ve kaynanalar 80'lerin modasına uygun olarak giyindiler ve o güzel dönemi hakkıyla yansıttılar. Yarışmada ise Reyhan Hanımın, Hatice'ye "Neslihan'a göz kulak ol!" tavsiyesi herkes tarafından çok eleştiri alıyor.