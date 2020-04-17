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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
Johnny Depp kimdir, kaç yaşında? Sinema tarihinin kült filmlerinden Karayip Korsanları'nda Jack Sparrow karakteriyle hafızalara kazınan Johnny Depp, yıllar sonra Instagram hesabı açtı. Bir gecede 1,8 milyon takipçi kazanan Johnny Depp, sosyal medyayı salladı. Bu gelişmelerin ardından Johnny Depp'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:00Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:14