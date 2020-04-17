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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

Johnny Depp kimdir, kaç yaşında? Sinema tarihinin kült filmlerinden Karayip Korsanları'nda Jack Sparrow karakteriyle hafızalara kazınan Johnny Depp, yıllar sonra Instagram hesabı açtı. Bir gecede 1,8 milyon takipçi kazanan Johnny Depp, sosyal medyayı salladı. Bu gelişmelerin ardından Johnny Depp'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 17.04.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:14
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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

Johnny Depp kimdir? Ünlü aktör, uzun yıllar sonra Instagram hesabı açarak sosyal medyayı salladı. Bir gecede 1,8 milyon takipçi sayısına ulaşan Johnny Depp, Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 90 kişiye takibe alan Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Johnny Depp kimdir? Johnny Depp kaç yaşında? İşte Johnny Depp ile ilgili merak edilenler...

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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

Johnny Depp, ilk paylaşımında "Herkese merhaba. Şimdi sizin için bir şeyler çekiyorum. Bana bir dakika ver" ifadelerini kullandı.

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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

JOHNNY DEPP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Johnny Depp, 9 Haziran 1963 (56 yaş) tarihinde ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Owensboro şehrinde dünyaya geldi. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir.

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Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?

Fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.