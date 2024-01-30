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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan'ın eşi de ünlü çıktı! Başrollerinde Oktar Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor. Oyuncunun hayatını merak edenler ise eşini görence çok şaşırdı. Meğer Özkan'ın eşi bir zamanlar o dizinin başrol oyuncusuymuş! İşte Ebru Özkan'ın eşi...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:03
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Leyla karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ebru Özkan'ın hayatı ve özellikle mutlu evliliği merak konusu oldu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolü paylaştığı eşi Ertan Saban ile olan ilişkisi de dikkat çekiyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan güzelliği ve oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

Başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özkan'ın özel hayatı yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun meslektaşıyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

Güzel oyuncu Ebru Özkan'ın 2016 yılında dünya evine girdiği eşi görenleri şaşkına çevirdi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan’ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

7 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan eşiyle pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.