Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın başarılı oyuncusu Ebru Özkan'ın eşi de ünlü çıktı! Başrollerinde Oktar Kaynarca, Ali Seçkiner Alıcı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Leyla karakterine hayat veren Ebru Özkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor. Oyuncunun hayatını merak edenler ise eşini görence çok şaşırdı. Meğer Özkan'ın eşi bir zamanlar o dizinin başrol oyuncusuymuş! İşte Ebru Özkan'ın eşi...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL