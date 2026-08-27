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Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"O" filminin ürkütücü palyaçosu Pennywise karakteriyle bir neslin hafızasına kazınan usta oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. The Rocky Horror Picture Show ve Evde Tek Başına 2 gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 1

Evde Tek Başına, The Rocky Horror Picture Show, It ve Home Alone 2 gibi yapımlarla dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. Stephen King'in It uyarlamasında canlandırdığı korkutucu palyaço Pennywise karakteriyle bir neslin hafızasına kazınan usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 2

80 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

TMZ'nin haberine göre, 10 yılı aşkın süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Curry, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Polis ve itfaiye ekipleri, gece saatlerinde gelen tıbbi acil durum ihbarı üzerine oyuncunun evine gitti. Curry'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ölümünde şüpheli bir durum olmadığı açıklandı.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 3

PENNYWİSE KARAKTERİYLE UNUTULMAZ OLDU

Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan Tim Curry, özellikle Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan It dizisindeki Pennywise performansıyla büyük bir üne kavuştu. Oyuncu, korku türünün en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Pennywise ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Curry, Home Alone 2: Lost in New York filminde canlandırdığı otel müdürü Mr. Hector karakteriyle de sinema izleyicisinin hafızasında yer edindi.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 4

50 YILI AŞKIN KARİYER

50 yılı aşan kariyeri boyunca çok sayıda önemli yapımda rol alan Curry; Annie, Clue, The Hunt for Red October ve Muppet Treasure Island gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 5

Usta oyuncu, kariyeri boyunca üç Tony ve bir Primetime Emmy adaylığı elde etti. The Pirates of Penzance oyunundaki başarısıyla 1982'de Royal Variety Club Ödülü'nü kazanan Curry, Peter Pan and the Pirates serisindeki Kaptan Kanca seslendirmesiyle 1991'de Daytime Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu ayrıca 2015 yılında sanata katkılarından dolayı Actors Fund Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 6

FELÇ SONRASI TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYORDU

Tim Curry, 2012 yılında geçirdiği ağır felcin ardından sağlık sorunları yaşamaya devam etti. Felç sonrası geçirdiği ameliyat nedeniyle sağlık durumu kötüleşen oyuncu, son yıllarında tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber 7

80 yaşında hayatını kaybeden Tim Curry, özellikle Pennywise karakterindeki unutulmaz performansıyla sinema ve televizyon tarihindeki yerini koruyacak.

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