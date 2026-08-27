Korku sinemasının ikonik ismi Tim Curry’den acı haber

"O" filminin ürkütücü palyaçosu Pennywise karakteriyle bir neslin hafızasına kazınan usta oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. The Rocky Horror Picture Show ve Evde Tek Başına 2 gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Evde Tek Başına, The Rocky Horror Picture Show, It ve Home Alone 2 gibi yapımlarla dünya çapında tanınan İngiliz oyuncu Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. Stephen King'in It uyarlamasında canlandırdığı korkutucu palyaço Pennywise karakteriyle bir neslin hafızasına kazınan usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

80 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU TMZ'nin haberine göre, 10 yılı aşkın süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Curry, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Polis ve itfaiye ekipleri, gece saatlerinde gelen tıbbi acil durum ihbarı üzerine oyuncunun evine gitti. Curry'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ölümünde şüpheli bir durum olmadığı açıklandı.

PENNYWİSE KARAKTERİYLE UNUTULMAZ OLDU Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan Tim Curry, özellikle Stephen King'in aynı adlı eserinden uyarlanan It dizisindeki Pennywise performansıyla büyük bir üne kavuştu. Oyuncu, korku türünün en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Pennywise ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Curry, Home Alone 2: Lost in New York filminde canlandırdığı otel müdürü Mr. Hector karakteriyle de sinema izleyicisinin hafızasında yer edindi.

50 YILI AŞKIN KARİYER 50 yılı aşan kariyeri boyunca çok sayıda önemli yapımda rol alan Curry; Annie, Clue, The Hunt for Red October ve Muppet Treasure Island gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.