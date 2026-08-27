İlker Aksum’un Fenerbahçe sevinci: "Armağan olsun" deyip paylaştı
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterini canlandıran İlker Aksum, Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Aksum'un yanı sıra birçok ünlü isim de tarihi galibiyet sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sarı-lacivertli takımın sevincine ortak oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'lik ilk maçın rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Sarı-lacivertli takımın tarihi başarısı büyük sevinç yaratırken, Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla galibiyeti kutladı.
İLKER AKSUM: "FENERBAHÇE'YE ARMAĞAN OLSUN"
Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ATV'nin iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Aksum oldu.
Fenerbahçe'nin galibiyet sevincini eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlker Aksum, minik kızı Lila'yı da bu coşkuya ortak etti.
Aksum'un "Fenerbahçe'ye armağan olsun" notuyla yayınladığı videoda yer alan şarkı sözleri ise dikkat çekti.
Videoda minik Lila'nın ağzından Fenerbahçe sevgisini anlatan şu sözlere yer verildi:
"40 gün önce gözlerimi açtım dünyaya. Bir de baktım üstümde Fener formasıyla. Sarı-lacivert renkler girmiş kanıma. Sonsuza kadar Fenerliyim. Adım Lila."
Eğlenceli paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Derya Uluğ
Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi, sarı-lacivertli ünlü isimleri de sevince boğdu. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla galibiyet coşkusunu takipçileriyle paylaştı.
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