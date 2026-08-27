İlker Aksum’un Fenerbahçe sevinci: "Armağan olsun" deyip paylaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'lik ilk maçın rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Sarı-lacivertli takımın tarihi başarısı büyük sevinç yaratırken, Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla galibiyeti kutladı.

İLKER AKSUM: "FENERBAHÇE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ATV'nin iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Aksum oldu.

Fenerbahçe'nin galibiyet sevincini eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlker Aksum, minik kızı Lila'yı da bu coşkuya ortak etti.

Aksum'un "Fenerbahçe'ye armağan olsun" notuyla yayınladığı videoda yer alan şarkı sözleri ise dikkat çekti.