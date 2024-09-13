13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Kör Nokta, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sinegraf yapımcılığında hazırlanan ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kör Nokta ne zaman başlıyor? İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:37
Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Türk televizyon dünyasının usta yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav, yeni projesi Kör Nokta ile izleyicileri atv ekranlarına kilitlemeye hazırlanıyor. 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, Sinegraf yapımcılığında ve yönetmen Yusuf Ömer Sınav'ın imzasıyla ekrana gelecek. Fragmanıyla şimdiden büyük beğeni toplayan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle merak uyandırıyor.

Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Fragman İzleyiciden Tam Not Aldı

Kör Nokta dizisinin yayınlanan fragmanı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Oyuncuların uyumlu performansı ve etkileyici sahneleriyle dikkat çeken fragman, izleyicilere duygusal bir hikaye ile adalet arayışını aynı potada eriten güçlü bir yapım sunacağının sinyallerini verdi. Dizinin konusu ve karakterleri şimdiden büyük ilgi görürken, izleyiciler ilk bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Kadroda Yıldız İsimler Bir Araya Geliyor

Başrollerinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un yer aldığı Kör Nokta, aynı zamanda Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri gibi deneyimli oyuncuları da bünyesinde barındırıyor. Oyuncu kadrosu, genç ve tecrübeli isimlerin harmanlandığı zengin bir yapıyla dikkat çekiyor. Bu güçlü kadronun etkileyici performansları, diziyi izleyicinin gözünde daha da özel bir yere taşıyacak.

Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

İki Genç Kızın Hayatı ve Entrikalarla Dolu Bir Hikaye

Dizinin merkezinde, "Aslım" ve "Gece" isimli iki genç kızın hayatı yer alıyor. Büyük bir trafik kazasının ardından gelişen olaylar, karakterlerin hayatlarını sonsuza dek değiştirecek. Aşk, ihanet ve adalet arayışı gibi temaların harmanlandığı Kör Nokta, her bölümünde izleyicileri sürükleyici bir maceraya davet edecek.

Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Kör Nokta'nın Hikayesi: Aşk, Adalet ve Savaş

Kör Nokta dizisi, suçun ve suçlunun birbirine karıştığı büyük bir trafik kazasından sonra yaşanan olayları konu alıyor. Bu kazanın ardından karakterlerin hem aşk hem de adalet için vereceği mücadele, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor. Ancak bu savaşın kazananı ya da kaybedeni, aşkın gücüyle belirlenecek. İzleyiciler, güçlü bir adalet savaşı ve entrikalarla dolu bir aşk hikayesi izleyecek.

Osman Sınav'ın bu heyecan verici yeni projesi Kör Nokta, 21 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dikkat çekici konusu ile dizi, izleyicilerin büyük beklentilerini karşılamaya aday.