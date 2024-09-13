Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?

Kör Nokta'nın Hikayesi: Aşk, Adalet ve Savaş

Kör Nokta dizisi, suçun ve suçlunun birbirine karıştığı büyük bir trafik kazasından sonra yaşanan olayları konu alıyor. Bu kazanın ardından karakterlerin hem aşk hem de adalet için vereceği mücadele, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor. Ancak bu savaşın kazananı ya da kaybedeni, aşkın gücüyle belirlenecek. İzleyiciler, güçlü bir adalet savaşı ve entrikalarla dolu bir aşk hikayesi izleyecek.

Osman Sınav'ın bu heyecan verici yeni projesi Kör Nokta, 21 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de dikkat çekici konusu ile dizi, izleyicilerin büyük beklentilerini karşılamaya aday.