13 Eylül 2024, Cuma
Kör Nokta 1. bölüm ne zaman başlayacak? Kör Nokta dizisi konusu nedir?
Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Kör Nokta, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sinegraf yapımcılığında hazırlanan ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kör Nokta ne zaman başlıyor? İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:37