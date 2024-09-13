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Alperen Bulanıkoğlu'nun şüpheli ölümü! Müge Anlı'da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun hayatını kaybettiği yangın gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Tosya'nın Bürnük köyünde çıkan yangında üç ev tamamen yanarken, 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun cesedi enkazda bulundu. Alperen'in ailesi yangının köyde husumetli oldukları bir kişi tarafından çıkartıldığını iddia ederken, o komşu canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:02
Alperen Bulanıkoğlu’nun şüpheli ölümü? Müge Anlı’da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde geçtiğimiz ay, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

Alperen Bulanıkoğlu’nun şüpheli ölümü? Müge Anlı’da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

Alperen Bulanıkoğlu’nun şüpheli ölümü? Müge Anlı’da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Alperen Bulanıkoğlu’nun şüpheli ölümü? Müge Anlı’da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

Çalışmalarda, 16 yaşındaki gencin cenazesine ulaşıldı.

Alperen Bulanıkoğlu’nun şüpheli ölümü? Müge Anlı’da yürek yakan feryat | Evi komşu mu yaktı?

AİLESİ MÜGE ANLI'YA KATILDI

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Bulanıkoğlu'nun ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yangını husumetli oldukları komşularının çıkardığı iddia etti.