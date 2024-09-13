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Haberler Galeri 25 yıllık sır perdesi aralanıyor! Esra Erol'dan tepki: Bana işimi öğretme | Stüdyoda gergin anlar...

25 yıllık sır perdesi aralanıyor! Esra Erol'dan tepki: Bana işimi öğretme | Stüdyoda gergin anlar...

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Burak Mert gerçeğini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca öz babası sandığı Veli Mert'in şiddetine maruz kalan Burak Mert, 19 yaşında gerçek babasının Serhat Kılıç olduğunu öğrendi. Kendi gerçeğinin peşine düşen Mert, soluğu Esra Erol'da alırken dün taraflar arasından yaşanan gerilimin ardından yeni bir gerilim daha yaşandı. Esra Erol'un o sözleri üzerine Burak Mert'in annesi stüdyoyu yine terk etti. Programa bağlanan ismini vermek istemeyen seyirci ise "Burak'tan sonraki olan çocuk benim torunum" diyerek yeni itirafta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:01
25 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralanıyor! Burak Mert babasını ararken birçok gerçekle yüzleşti | İsmini vermek istemeyen seyirciden bomba itiraf

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol izleyicileri ile buluştu. İzleyicilerin en çok izlediği programlardan biri olan Esra Erol, bu hafta da izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

25 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralanıyor! Burak Mert babasını ararken birçok gerçekle yüzleşti | İsmini vermek istemeyen seyirciden bomba itiraf

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Burak Mert gerçeğini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca öz babası sandığı Veli Mert'in şiddetine maruz kalan Burak Mert, 19 yaşında gerçek babasının Serhat Kılıç olduğunu öğrendi.

25 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralanıyor! Burak Mert babasını ararken birçok gerçekle yüzleşti | İsmini vermek istemeyen seyirciden bomba itiraf

Kendi gerçeğinin peşine düşen Mert, soluğu Esra Erol'da aldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda Burak Mert'in annesi de programa katılmış ve hesaplaşma yaşanmıştı.

25 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralanıyor! Burak Mert babasını ararken birçok gerçekle yüzleşti | İsmini vermek istemeyen seyirciden bomba itiraf

CANLI YAYINDA ORTALIK KARIŞTI
Bunun ardından bugün canlı yayında Burak, Nesime, Serhat Kılıç ve eşi Filiz bir araya geldi. Stüdyoda Filiz'in "DNA testi istiyorum, çünkü güvenmiyorum Nesime Hanıma" demesi ile ortam gerildi ve ardından gelen ihbar ortalığı karıştırdı. İhbarda ise Serhat ve Nesime'nin dışarıda bir arada görüldüğü iddia edildi. Yayından sonra Burak, Nesime ve Serhat bir araya geldi. Burak konuyla ilgili "Aslında ikisini de sorguya çektim, sormak istediğim şeyler vardı. Bunları sordum, bunları konuştuk." dedi. Görüşmenin ardından eve gitmediğini söyleyen baba Serhat Kılıç, sahile gittiğini ve dolaştığını söyledi. 8-9 saat sahilde kaldığını söyleyen Serhat "Yaparım arada öyle şeyler" dedi.

25 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralanıyor! Burak Mert babasını ararken birçok gerçekle yüzleşti | İsmini vermek istemeyen seyirciden bomba itiraf

BİRÇOK GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Burak yaptığı açıklamada, "Gerçeği öğrenmenin kendime doğal bir hak olarak görüyorum. 219'da öğrendiğimde sosyal medya da aramaya başladım. Bulamayınca da en son sizlerden yardım istedim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Yayını tekrar izledim. Babamın orada haklı isyanına da katılıyorum. Senaryo şu şekilde olsaydı. Annem ile babam evlenmemiş olsaydı. Babamın hayatında biri olmamış olsaydı. Tamam yani kavuşsunlar. Çocukluk aşkları benim için hiç sorun değil. Ama şuan babamın da bir ailesi var. Ben dün oturdum Furkan ile sohbet ettim. 1 saat biz Furkan ile abi kardeş oturup konuştuk. Kendi yaşadıklarımın Furkan'ın da yaşamasını istemem. Dün için hayalim şöyleydi. Dedim yayın biter. Gider beraber otururuz, sohbet ederiz. Yine babamın Serhat'ın evine gittik. Babaannem, amcam ve yengem, annem ve Filiz abla ile tanıştım. Ben evde fazla duramadım. Çünkü dün yaşadıklarım kolay değildi. Ben içerideki sohbetten muhabbetten kaçmak istedim. Kardeşimin odasına gidip sohbet ettik." dedi.