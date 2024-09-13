14 Eylül 2024, Cumartesi
25 yıllık sır perdesi aralanıyor! Esra Erol'dan tepki: Bana işimi öğretme | Stüdyoda gergin anlar...
Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Burak Mert gerçeğini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca öz babası sandığı Veli Mert'in şiddetine maruz kalan Burak Mert, 19 yaşında gerçek babasının Serhat Kılıç olduğunu öğrendi. Kendi gerçeğinin peşine düşen Mert, soluğu Esra Erol'da alırken dün taraflar arasından yaşanan gerilimin ardından yeni bir gerilim daha yaşandı. Esra Erol'un o sözleri üzerine Burak Mert'in annesi stüdyoyu yine terk etti. Programa bağlanan ismini vermek istemeyen seyirci ise "Burak'tan sonraki olan çocuk benim torunum" diyerek yeni itirafta bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:01