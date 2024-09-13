25 yıllık sır perdesi aralanıyor! Esra Erol'dan tepki: Bana işimi öğretme | Stüdyoda gergin anlar...

BİRÇOK GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Burak yaptığı açıklamada, "Gerçeği öğrenmenin kendime doğal bir hak olarak görüyorum. 219'da öğrendiğimde sosyal medya da aramaya başladım. Bulamayınca da en son sizlerden yardım istedim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Yayını tekrar izledim. Babamın orada haklı isyanına da katılıyorum. Senaryo şu şekilde olsaydı. Annem ile babam evlenmemiş olsaydı. Babamın hayatında biri olmamış olsaydı. Tamam yani kavuşsunlar. Çocukluk aşkları benim için hiç sorun değil. Ama şuan babamın da bir ailesi var. Ben dün oturdum Furkan ile sohbet ettim. 1 saat biz Furkan ile abi kardeş oturup konuştuk. Kendi yaşadıklarımın Furkan'ın da yaşamasını istemem. Dün için hayalim şöyleydi. Dedim yayın biter. Gider beraber otururuz, sohbet ederiz. Yine babamın Serhat'ın evine gittik. Babaannem, amcam ve yengem, annem ve Filiz abla ile tanıştım. Ben evde fazla duramadım. Çünkü dün yaşadıklarım kolay değildi. Ben içerideki sohbetten muhabbetten kaçmak istedim. Kardeşimin odasına gidip sohbet ettik." dedi.