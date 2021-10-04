Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Saldırgan ve kuduz olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz.

