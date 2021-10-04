04 Ekim 2021, Pazartesi
Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, Bebek'te başıboş gezen sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Talihsiz olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cebeci, "İlk kez köpekten kaçtım ama kurtulamadım" dedi. Yaşadığı saldırı sonrası belediyeye isyan eden ünlü isim, "İstanbul vahim durumda işin özü" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:52
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