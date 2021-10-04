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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, Bebek'te başıboş gezen sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Talihsiz olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Cebeci, "İlk kez köpekten kaçtım ama kurtulamadım" dedi. Yaşadığı saldırı sonrası belediyeye isyan eden ünlü isim, "İstanbul vahim durumda işin özü" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:52
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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Bebek'te sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ünlü isim, o anların fotoğrafını paylaştı. , "5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu…" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cebeci, "Bebek'te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti." dedi.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Cebeci, "Bebek'te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti. 5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsununuzu alırım" ifadesini kullandı.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

"NASIL DUYARSIZLIK?"

Söz konusu paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü sunucu, "Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız. Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı?

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Köpeklerin saldırısına uğrayan Ela Rumeysa Cebeci isyan etti: İstanbul vahim durumda

Saldırgan ve kuduz olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz.