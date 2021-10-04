Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan oyuncu yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Şenay Gürler başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

