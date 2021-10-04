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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle adından söz ettiren Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncunun yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in yaşı...

Giriş Tarihi: 04.10.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 14:42
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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan oyuncu yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Şenay Gürler başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Nesrin Cavadzade - 30 Temmuz 1982

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Gökhan Alkan - 8 Aralık 1987

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu

Kaan Urgancıoğlu - 8 Mayıs 1981