04 Ekim 2021, Pazartesi
Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler herkesi şaşırttı! Yaşıyla olay oldu
Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle adından söz ettiren Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncunun yaşı herkesi şaşırttı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in yaşı...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 14:42
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