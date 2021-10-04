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Haberler Galeri Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Kariyerinde düşüşe geçtiği haberleriyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde eğitim için Londra'ya gitti. Dil eğitimi alacak olan genç şarkıcı, önce bir otele yerleşti ardından kendisine bir daire kiraladı. Yaptığı alışverişle gündeme gelen Tilki'nin evine ödediği kira dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:26
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Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından iddiaları reddetmiş, "Aleyna geri dönecek, söz" şeklinde cevap vermişti.

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Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Şarkıcı daha sonra Londra'ya gitmiş ve oradan paylaşımlar yapmıştı. Tilki'nin bu paylaşımları yüzbinlerce beğeni de almıştı.

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Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Müzik çalışmaları için Londra'ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki ilk önce bir otele yerleşti ardından kendisine bir daire kiraladı.

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Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Aleyna Tilki'nin tutuğu evin kirası ise 3 bin sterlin. Yani Türk lirasıyla 36 bin lira…

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Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı

Tilki daha öncede hem iş hem de dinlenmek için gittiği Londra'da bin poundluk oyuncak ayı almış ve 13 bin pounda yakın da kıyafet alışverişi yapmıştı.