04 Ekim 2021, Pazartesi
Aleyna Tilki’nin İngiltere’deki evinin kirası dudak uçuklattı
Kariyerinde düşüşe geçtiği haberleriyle eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde eğitim için Londra'ya gitti. Dil eğitimi alacak olan genç şarkıcı, önce bir otele yerleşti ardından kendisine bir daire kiraladı. Yaptığı alışverişle gündeme gelen Tilki'nin evine ödediği kira dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:26
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