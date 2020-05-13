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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Amerika'ya yerleşmelerinin ardından attıkları her adımla olay olmaya devam ediyor. Kraliyet Ailesi'nden ayrılma süreci dahil hayatlarına dair pek çok detayı kitap haline getirecek olan çift, eteğindeki tüm taşları döküyor. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adında çıkacak olan kitapta Kraliyet Ailesi'nin tüm sırlarını tek tek ifşa edecekler…

Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:35
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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

BİR AN ÖNCE PİYASAYA ÇIKSIN

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, kitabın bir an önce piyasaya çıkmasını da istiyor. Kitabın önümüzdeki ağustos ayında okurla buluşması bekleniyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

REKOR SATIŞ BEKLİYOR

Yakın bir arkadaşının İngiliz basınına verdiği demece göre de Meghan Markle, hem kendi öyküsünü hem de Prens Harry ile ABD'ye yerleşme öyküsünü bütün açıklığıyla anlatacağı kitabın satış rekorları kıracağına inanıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

AÇIK SEÇİK ANLATACAKLAR

Yine aynı arkadaşının ileri sürdüğüne göre Markle, "İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlanıyor.

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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.