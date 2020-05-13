Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.