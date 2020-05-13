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Meghan Markle ve Prens Harry Kraliyet'in tüm sırlarını bir bir ifşa ediyor: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Amerika'ya yerleşmelerinin ardından attıkları her adımla olay olmaya devam ediyor. Kraliyet Ailesi'nden ayrılma süreci dahil hayatlarına dair pek çok detayı kitap haline getirecek olan çift, eteğindeki tüm taşları döküyor. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adında çıkacak olan kitapta Kraliyet Ailesi'nin tüm sırlarını tek tek ifşa edecekler…
Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:35
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