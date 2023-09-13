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Haberler Galeri Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

Kolpaçino serisinin dördüncü filmi merakla bekleniyor. İlk filmi 2009 yılında vizyona giren ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi edinen Kolpaçino serisi, mizahi ve komik sahneleriyle tanınır. Kolpaçino 4'ün konusu ve oyuncu kadrosu hakkındaki detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 12:25
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Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

Uzun bir aradan sonra merakla beklenen Kolpaçino serisinin dördüncü filmi, çekimlere başladı. Serinin önceki üç filmi büyük ilgi görmüş ve komedi türündeki sahneleriyle izleyicileri kahkahalara boğmuştu. Bu kez de Şafak Sezer'in hem başrolde yer alacağı hem de yönetmenlik ve senaristlik görevini üstlendiği Kolpaçino 4, heyecanla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

KOLPAÇİNO 4 NE ZAMAN SİNEMALARA GELECEK?

Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.

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Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

KOLPAÇİNO 4 KONUSU NEDİR?

Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.

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Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.

Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.

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Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI

Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.