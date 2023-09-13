13 Eylül 2023, Çarşamba
Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu
2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, kısa süre sonra oğullarını kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararıyla gündeme oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci boşanma süreciyle ilgili sessizliğini aylar sonra bozdu. İşte Ceyda Düvenci'nin açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 13:01
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