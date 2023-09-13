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Haberler Galeri Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, kısa süre sonra oğullarını kucağına almıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararıyla gündeme oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci boşanma süreciyle ilgili sessizliğini aylar sonra bozdu. İşte Ceyda Düvenci'nin açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 13:01
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Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede bitmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren, magazin dünyasının parmak gösterilen çifti olan Düvenci ile Şakrak'ın boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı.

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Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.

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Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Düvenci, takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" şeklinde karşılık vererek, boşanma kararının kendisine değil, Bülent Şakrak'a ait olduğunu ima etmişti. Çiftin evlilikleri geçtiğimiz aylarda da , İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde, 15 dakikalık bir dava sonrası son buldu.

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Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Boşanmanın ardından çiftin manidar paylaşımlarının ardı arkası kesilmemişti.

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Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

"EVET BİRAZ ZOR GEÇTİ AMA..."

Sürpriz ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı imalı paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen oyuncu, sunucusu olduğu programda özel hayatına dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı.