Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci aylar sonra sessizliğini bozdu

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede bitmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren, magazin dünyasının parmak gösterilen çifti olan Düvenci ile Şakrak'ın boşanma kararı herkesi şaşırtmıştı.