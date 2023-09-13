13 Eylül 2023, Çarşamba
Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren Sibel Can, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan konser görüntüleriyle şoke etmişti. Kendi paylaşımlarının aksine bir hayli kilo aldığı görülen şarkıcının görüntüsü herkesi şaşırtırken işin aslı bambaşka çıktı. İşte Sibel Can'ın kilolu halinin nedeni...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 12:05
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