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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren Sibel Can, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan konser görüntüleriyle şoke etmişti. Kendi paylaşımlarının aksine bir hayli kilo aldığı görülen şarkıcının görüntüsü herkesi şaşırtırken işin aslı bambaşka çıktı. İşte Sibel Can'ın kilolu halinin nedeni...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 12:05
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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

Sibel Can geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan konser görüntüleriyle gündem olmuştu.

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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

Sahneye siyah uzun bir elbise ile çıkan Sibel Can, almış olduğu kilolar ile şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcının kilolu hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyememişti.

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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

Sibel Can'ın kendi paylaştıklarının aksine bir hayli kilo aldığı görüldü.

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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının konser görüntüleri hakkında yorumda bulundu.

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Son hali şoke etmişti! Sibel Can’ın fazla kilolarının nedeni ortaya çıktı! Hastalığı...

HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Sibel Can'ın bu halinin altından bambaşka bir sebep çıktı.