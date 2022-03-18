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Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

Türk dizi tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar'da Pınar karakteriyle seyirci karşısına çıkan Pınar Aydın, eşi ve çocuğuyla yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'nin bir ses yarışmasında tanıdığı Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisiyle gönüllerde taht kurdu. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Pınar Aydın kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da, sanat camiasından koptu. Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 11:11
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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

Katıldığı ses yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ve Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Bizim Okul ve O Hayat Benim'de rol alan oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

2015 yılında Giresunspor kalecisi Harun Aydın ile evlenen Pınar Aydın, 2 yıl sonra televizyonu bırakma kararı aldı. Artık hiçbir projede görünmeyen Pınar Aydın'ın Ayaz adında bir de oğlu var.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

Çocuğu ile fotoğrafını "Ağzını burnunu yediğim" notuyla paylaşan Aydın'a hayranları büyük ilgi gösterdi.

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Arka Sokaklar dizisinin Pınar’ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Pınar Aydın'ın ardından birçok ünlünün değişimi merak konusu oldu. İşte ünlülerin değişimleri...