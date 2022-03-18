18 Mart 2022, Cuma
Arka Sokaklar dizisinin Pınar'ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Saçlarını kestirdi sosyal medyayı salladı
Türk dizi tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar'da Pınar karakteriyle seyirci karşısına çıkan Pınar Aydın, eşi ve çocuğuyla yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye'nin bir ses yarışmasında tanıdığı Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisiyle gönüllerde taht kurdu. Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Pınar Aydın kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da, sanat camiasından koptu. Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 11:11
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