Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlenme kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmaya hazırlanan ikilinin evlenecekleri tarih ve düğünü gerçekleştirecekler yer belli oldu. Çiftin düğünü iki gün iki gece sürecek.