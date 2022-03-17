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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlenme kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmaya hazırlanan ikilinin evlenecekleri tarih ve düğünü gerçekleştirecekler yer belli oldu. Çiftin düğünü iki gün iki gece sürecek.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 16:23
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

Magazin camiasının gözde çifti nikah masasına oturmak için gün sayıyor. 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan ve bir dönem ilişkilerinde sorunlar yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılık yaşamıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini çift nikah masasına taşımaya karar verdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

DÜĞÜN AĞUSTOS AYINDA ÇEŞME'DE

Takvim'in haberine göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, haklarında yayılan dedikodulara göre düğün tarihi ve yeri için ilk kararlarını verdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

Çift, Ağustos ayının ortasında Çeşme'de evlenmeyi planlıyor.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

AŞKLARI ÇEŞME'DE BAŞLAMIŞTI

14 Şubat'ta Demet Özdemir'e sürpriz teklifte bulunan Oğuzhan Koç'un düğün detayları netleşmeye başladı. İkilinin yakın çevresine göre çift, tarihi Ağustos olarak belirledi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününün detayları belli oldu! Günlerce sürecek...

Geçtiğimiz yaz aşklarını Çeşme'de doyasıya yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son dönemdeki destinasyon düğünleri konseptine de uyarak düğünü Çeşme'de yapmayı planlıyor.