“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu ortaya çıktı. Varlıklarını 10 yıl önce öğrendiği kızlarına maddi ve manevi destek olduğunu söyleyen Akpınar'ı kızı Duygu Nebioğlu yalanladı. Metin Akpınar'ın bahsettiği maddi desteğin sadece 500 TL olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...