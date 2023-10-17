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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği olan Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu ortaya çıktı. Varlıklarını 10 yıl önce öğrendiği kızlarına maddi ve manevi destek olduğunu söyleyen Akpınar'ı kızı Duygu Nebioğlu yalanladı. Metin Akpınar'ın bahsettiği maddi desteğin sadece 500 TL olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 12:54
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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı.

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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Metin Akpınar hakkında şoke eden yeni iddialar ortaya atıldı. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızı ve iki torunu olduğu haberi ortalığı sallamaya devam ediyor.

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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Önceki gün ise Akpınar'ın, Almanya'da yaşayan bir oğlu olduğu iddia edilmişti.

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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Oğlunun adının da Metin olduğu söylendi. 1984 doğumlu Metin'in 39 yaşında olduğu ve Almanya'da yaşadığı öne sürüldü. Metin Akpınar cephesinden konuyla ilgili henüz bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.

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“Kızlarıma destek oldum” demişti! Metin Akpınar’ın verdiği para sadece 500 TL imiş

Duygu ile Sevgi kardeşlerin ortaya çıkmasının ardından Metin Akpınar bir açıklama yapmıştı. Akpınar yaptığı açıklamada "Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullanmıştı.